На Гомельщине двое малышей выпали из окон, оба в больнице

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные в Гомельской области двое детей выпали из окон многоэтажек. Подробности TUT.BY сообщили в УВД и Следственном комитете.



Фото: pro-goroda.ru

Так, 25 июля в Лельчицах из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка. Мама ребенка вышла на улицу развешивать белье, малышка подошла к окну, села на подоконник, оперлась о москитную сетку — и полетела вниз.

Девочку госпитализировали в районную больницу.

26 июля аналогичное происшествие произошло в Жлобине с двухлетним ребенком. Мать также на несколько минут вышла из комнаты. В это время ребенок открыл окно и выпал с третьего этажа. Сейчас он в больнице.

Следственный комитет проводит проверку.