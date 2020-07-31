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На Гомельщине двое малышей выпали из окон, оба в больнице
Источник материала: Tut.by
В минувшие выходные в Гомельской области двое детей выпали из окон многоэтажек. Подробности TUT.BY сообщили в УВД и Следственном комитете.
Так, 25 июля в Лельчицах из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка. Мама ребенка вышла на улицу развешивать белье, малышка подошла к окну, села на подоконник, оперлась о москитную сетку — и полетела вниз.
Девочку госпитализировали в районную больницу.
26 июля аналогичное происшествие произошло в Жлобине с двухлетним ребенком. Мать также на несколько минут вышла из комнаты. В это время ребенок открыл окно и выпал с третьего этажа. Сейчас он в больнице.
Следственный комитет проводит проверку.
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В обоих случаях детей на некоторое время оставили без присмотра взрослых, а окна были открыты.
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