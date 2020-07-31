В Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребенок

Источник материала: Tut.by

В поселке Коханово Толочинского района вечером 30 июля в трубе детской горки застрял ребенок. На выручку пришли спасатели, сообщает МЧС.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Микрорайон. Здесь в трубе детской горки застрял 9-летний мальчик.





Он гостил у бабушки, вышел во двор поиграть. Когда ребенок съезжал с горки, колено застряло в трубе. Мальчик не мог выбраться оттуда ни сам, ни с помощью взрослых. Вызвали МЧС.

Спасатели достали мальчика. Он не пострадал: медики после осмотра отпустили его домой.