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В Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребенок
Источник материала: Tut.by
В поселке Коханово Толочинского района вечером 30 июля в трубе детской горки застрял ребенок. На выручку пришли спасатели,
Инцидент произошел на детской площадке на улице Микрорайон. Здесь в трубе детской горки застрял 9-летний мальчик.
Он гостил у бабушки, вышел во двор поиграть. Когда ребенок съезжал с горки, колено застряло в трубе. Мальчик не мог выбраться оттуда ни сам, ни с помощью взрослых. Вызвали МЧС.
Спасатели достали мальчика. Он не пострадал: медики после осмотра отпустили его домой.
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Мальчик гостил у бабушки, вышел во двор поиграть. Когда ребенок съезжал с горки, колено застряло в трубе.
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