Жительница Столинского района задержана за незаконное пересечение границы

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском погранотряде.

– Утром 29 июля в ходе реализации оперативной информации в 260 метрах от государственной границы в Столинском районе сотрудники Пинского погранотряда задержали неизвестную без документов. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что нарушительницей оказалась 42-летняя жительница деревни Ольманы.

Позже выяснилось, что 7 марта нынешнего года женщина в официальном порядке проследовала через пункт упрощенного пропуска «Ольманы» на территорию Украины и проживала там в населенном пункте Переброды. Сейчас же она решила проведать маму, но в этот раз пересекла границу незаконно, а не установленным порядком через один из действующих пунктов пропуска.

За нарушение законодательства о госгранице гражданка Беларуси привлечена к административной ответственности в виде минимального в данном случае штрафа размером 10 базовых величин (270 белорусских рублей).