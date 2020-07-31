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Жительница Столинского района задержана за незаконное пересечение границы
31.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Утром 29 июля в ходе реализации оперативной информации в 260 метрах от государственной границы в Столинском районе сотрудники Пинского погранотряда задержали неизвестную без документов. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что нарушительницей оказалась 42-летняя жительница деревни Ольманы.
Позже выяснилось, что 7 марта нынешнего года женщина в официальном порядке проследовала через пункт упрощенного пропуска «Ольманы» на территорию Украины и проживала там в населенном пункте Переброды. Сейчас же она решила проведать маму, но в этот раз пересекла границу незаконно, а не установленным порядком через один из действующих пунктов пропуска.
За нарушение законодательства о госгранице гражданка Беларуси привлечена к административной ответственности в виде минимального в данном случае штрафа размером 10 базовых величин (270 белорусских рублей).
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