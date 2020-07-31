В Бресте вынесли приговор 20-летнему парню за убийство бабушки и покушение на дядю и мать

Источник материала: Виртуальный Брест

31 июля в Бресте огласили приговор 20-летнему Игнату Головачу, который обвинялся в жестоком убийстве из корыстных побуждений своей бабушки, а также покушениях на жизни родного дяди и матери.

Фото: СК

Суд признал брестчанина виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, 16 февраля парень с особой жестокостью из корыстных побуждений лишил жизни свою бабушку, а также совершил покушение на убийство дяди и матери. На преступление молодой человек пошел ради квартиры.

В день убийства он пришел в гости к родственникам и попросил бабушку помочь ему забрать из подвала вещи. Когда женщина спустилась, он ее ударил, накинул на шею кусок провода и стал душить. Женщина потеряла сознание и упала на пол. Игнат оттащил ее подальше от входа. Когда бабушка стала подавать признаки жизни, внук несколько раз ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась на месте от потери крови.

Затем обвиняемый спрятал тело жертвы под тряпками и вернулся в квартиру. Там он попросил спуститься в подвал дядю, чтобы тот помог бабушке отнести банки. Потерпевший Олег проследовал за племянником. В подвале Игнат взял в руки топор и попытался ударить им дядю по голове. Мужчина подставил руки и смог отбиться от нападавшего. Он выбежал на улицу, стал звать на помощь, а потом убежал в квартиру к сестре. Олег рассказал ей о том, что произошло. После этого мама обвиняемого позвонила в милицию.

Игнат после нападения на дядю вернулся на съемную квартиру, где жил с коллегами. Через некоторое время его задержали.

Отношения в семье были напряженные. С бабушкой у Игната было взаимопонимание, а с мамой и дядей постоянно возникали ссоры. По словам обвиняемого, причиной тому был их образ жизни. В суде Игнат рассказал, что дядя выпивал, а мать употребляла наркотики. Иногда ссоры с родственниками заканчивались драками.

В суде Игнат признал свою вину частично. Он не согласился с тем, что преступление он совершил с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Обвиняемый настаивал, что мотивом для убийства стала не квартира, а накопившаяся за долгие годы злоба к маме и дяде. Бабушка в список его жертв попала из-за того, что «ничего не делала» с зависимостями своих детей.