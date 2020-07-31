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Восемь белорусских банков пострадали от действий группы злоумышленников. Ущерб оценивается в 830 000 долларов
Источник материала: БTМВД и Следственный комитет сегодня обнародовали информацию по громкому уголовному делу. Задержаны 10 участников четырех разрозненных преступных групп. Банковские карты, эмитированные на граждан нашей страны, покупались в даркнете, где любые действия скрыты от посторонних. Возбуждено уголовное дело.
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Восемь белорусских банков пострадали от действий группы злоумышленников. Ущерб оценивается в 830 000 долларов
МВД и Следственный комитет сегодня обнародовали информацию по громкому уголовному делу. Задержаны 10 участников четырех разрозненных преступных групп. Банковские...
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