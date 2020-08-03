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В Лиозненском районе погиб лесоруб: на него упало подпиленное дерево
Источник материала: Tut.by
В Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб — на него упало подпиленное дерево,
Трагедия произошла утром 29 июля. Рабочие валили лес возле деревни Старь Лиозненского района. Подпиленное дерево упало на 51-летнего лесоруба. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего.
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Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
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