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В Лиозненском районе погиб лесоруб: на него упало подпиленное дерево

03.08.2020 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе погиб 51-летний лесоруб — на него упало подпиленное дерево, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла утром 29 июля. Рабочие валили лес возле деревни Старь Лиозненского района. Подпиленное дерево упало на 51-летнего лесоруба. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего.

 
 
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Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
 
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