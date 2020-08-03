В Осиповичском районе горела ферма - погибли 26 телят

Источник материала: Tut.by

В Осиповичском районе утром 2 августа горела ферма. Люди не пострадали, но погибли 26 телят, сообщает МЧС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Пожар произошел на молочно-товарной ферме «ЖорновкаАГРО» в деревне Большая Грава. Спасателей вызвали в 12.11 — горел деревянный навес для телят.

Навес в итоге сгорел, погибли 26 телят в возрасте до 2 месяцев. Еще 42 теленка спасли работники фермы — вывели их из-под горящего навеса.

Причина пожара устанавливается.