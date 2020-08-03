|
В Осиповичском районе горела ферма - погибли 26 телят
Источник материала: Tut.by
В Осиповичском районе утром 2 августа горела ферма. Люди не пострадали, но погибли 26 телят,
Пожар произошел на молочно-товарной ферме «ЖорновкаАГРО» в деревне Большая Грава. Спасателей вызвали в 12.11 — горел деревянный навес для телят.
Навес в итоге сгорел, погибли 26 телят в возрасте до 2 месяцев. Еще 42 теленка спасли работники фермы — вывели их из-под горящего навеса.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники спасли 42 теленка до приезда спасателей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)