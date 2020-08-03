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В Ивановском районе 17-летний «бесправник» на мотоцикле столкнулся с 19-летним «бесправником» на БМВ

03.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Ивановском районе 17-летний «бесправник» на мотоцикле столкнулся с 19-летним «бесправником» на БМВ
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, вечером 31 июля 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-3», не имея права управления транспортным средством, двигался по улице Юбилейной в агрогородке Мотоль. На закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 19-летнего не имеющего права управления транспортным средством водителя, который двигался навстречу.
В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Еще одна, на этот раз смертельная, автоавария на дорогах Брестчины случилась 2 августа. По предварительной информации УГАИ, на 11 км автодороги Брест – Каменец 57-летний водитель «МАЗ» с полуприцепом, опережая движущегося по краю проезжей части 74-летнего водителя мопеда, совершил на него наезд. К сожалению, водитель мопеда от полученных травм погиб.

В Госавтоинспекции пояснили, что в соответствии со статьей 18.19 КоАП Республики Беларусь управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения– влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток).

Госавтоинспекция области обращается к родителям, каникулы продолжаются, поэтому ответственность за своих детей ложится полностью на вас. Контролируйте их местонахождение, ежедневно напоминайте Правила дорожного движения и не допускайте управление транспортными средствами. Неправильное поведение на дороге неизбежно ведет к беде.

В ГАИ констатируют, что недостаточный уровень дисциплинированности мотоциклистов нередко является сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий. Садясь за руль мотоцикла, многие забывают о том, что два колеса – двойная опасность, и даже опытный водитель может попасть в аварию.

При движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения соответствующей водительской категории.

Госавтоинспекция обращается к водителям мототранспорта и призывает их проявить аккуратность, законопослушность и осмотрительность за рулем. Осознайте, все это нужно не для инспекторов ГАИ, а, в первую очередь, для вас самих. Дома каждого из вас ждут родные и любимые люди, у каждого есть мечты, которые должны стать явью.

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