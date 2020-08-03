В Барановичском районе 38-летнего рабочего насмерть засыпало песком

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 августа на гравийно-сортировочном карьере, который обслуживается рабочими филиала ДСУ-22, погиб 38-летний рабочий, сообщает газета «Наш край» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несчастный случай произошел, когда работники выполняли дробление песчано-гравийной смеси, сообщает Барановичский межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Один из мужчин оказался под дробильной установкой, механизм которой пришел в движение. Мужчину засыпало песком.

Рабочий погиб на месте. По факту смерти проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.