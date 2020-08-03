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В Барановичском районе 38-летнего рабочего насмерть засыпало песком
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 августа на гравийно-сортировочном карьере, который обслуживается рабочими филиала ДСУ-22, погиб 38-летний рабочий, сообщает газета
Несчастный случай произошел, когда работники выполняли дробление песчано-гравийной смеси, сообщает Барановичский межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.
Один из мужчин оказался под дробильной установкой, механизм которой пришел в движение. Мужчину засыпало песком.
Рабочий погиб на месте. По факту смерти проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Несчастный случай произошел, когда работники выполняли дробление песчано-гравийной смеси.
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