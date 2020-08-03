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Мотоцикл и такси не поделили дорогу в столице
Источник материала: БTНа пересечении улиц Куйбышева и Киселева водитель "Лады" не уступил байкеру при повороте налево. В результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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На пересечении улиц Куйбышева и Киселева водитель "Лады" не уступил байкеру при повороте налево. В результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП...
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