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Мотоцикл и такси не поделили дорогу в столице

03.08.2020 15:51 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На пересечении улиц Куйбышева и Киселева водитель "Лады" не уступил байкеру при повороте  налево. В  результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
 
 
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На пересечении улиц Куйбышева и Киселева водитель "Лады" не уступил байкеру при повороте  налево. В  результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП...
 
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