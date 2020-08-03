В Чаусском районе уже неделю ищут 89-летнюю женщину: она вышла из дома и пропала

Источник материала: Tut.by

Неделю назад в Чаусском районе пропала 89-летняя Евдокия Долгалёва. Могилевчанка ушла из дачного дома в деревне Смолка в неизвестном направлении, сообщает МВД.





О пропаже женщины сообщили 31 июля — на четвертые сутки после ее предположительного исчезновения.

Приметы: на вид 85−90 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы прямые седые.

Была одета: синий платок, галоши резиновые синие. При себе может иметь черную матерчатую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины на фото, просьба сообщить в Чаусский РОВД по телефонам: +375 29 745−25−61, +375 29 349−88−19, 8 (02242) 22−502 или по телефону 102.