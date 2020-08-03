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Какой хитрый... Мужчина зашёл магазин, не увидел продавца, выбрал бутылочку и вышел (видео)
03.08.2020 20:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 3 августа около 09:20 часов находился в продуктовом магазине по адресу: Брест, ул. Октябрьской революции, 23 «А».
Обстоятельства: подозревается хищении товара.
Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: 8 (029) 729-28-61, 8 (029) 225-04-65, 8 (029) 729-17-64 или 102.
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