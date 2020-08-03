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В Бресте 2 августа 2020 года было два пожара. Что горело?

03.08.2020 18:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года на территории города зарегистрировано 56 пожаров (за аналогичный период 2019 – 50), от пожара и его опасных факторов погиб 1 человек (за аналогичный период 2019 зарегистрирована гибель 4 человек).

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За минувшее воскресенье в г. Бресте зарегистрировано 2 пожара.

В Бресте 2 августа 2020 года было два пожара. Что горело?

Неосторожность при курении и возникновение пожара по причине детской шалости с огнем – одни из наиболее распространенных причин пожаров в жилых домах.

Так по ул. Интернациональная, в 17-00 пожар на четвертом этаже четырнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнем уничтожен пластиковый цветочный горшок, повреждена отделка балкона. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении.

В Бресте 2 августа 2020 года было два пожара. Что горело?

Также зарегистрирован пожар на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома находящегося на ул. Адамковская. Огнем поврежден диван. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – детская шалость с огнем.

В Бресте 2 августа 2020 года было два пожара. Что горело?

Чтобы не допускать пожара по данным причинам в жилом секторе, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности :

  1. Не курите в постели или когда лежите – особенно в сонливом состоянии, при приеме лекарств или после употребления спиртного;
  2. Перед тем, как выбросить сигаретные окурки в урну, смочите их водой;
  3. Не выбрасывайте окурки с балконов;
  4. Необходимо следить за тем, чтобы спички или зажигалки не попадали в руки к малолетним детям!

МЧС напоминает, что пожар не возникает сам по себе, его причина – людская халатность и беспечность в обращение с огнем! При обнаружении первых признаком пожара следует сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112. Берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
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