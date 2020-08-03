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В Бресте 2 августа 2020 года было два пожара. Что горело?
03.08.2020 18:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С начала года на территории города зарегистрировано 56 пожаров (за аналогичный период 2019 – 50), от пожара и его опасных факторов погиб 1 человек (за аналогичный период 2019 зарегистрирована гибель 4 человек).
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За минувшее воскресенье в г. Бресте зарегистрировано 2 пожара.
Неосторожность при курении и возникновение пожара по причине детской шалости с огнем – одни из наиболее распространенных причин пожаров в жилых домах.
Так по ул. Интернациональная, в 17-00
Также зарегистрирован пожар на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома находящегося на ул. Адамковская. Огнем поврежден диван. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – детская шалость с огнем.
Чтобы не допускать пожара по данным причинам в жилом секторе, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности :
МЧС напоминает, что пожар не возникает сам по себе, его причина – людская халатность и беспечность в обращение с огнем! При обнаружении первых признаком пожара следует сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112. Берегите себя!
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С начала года на территории города зарегистрировано 56 пожаров (за аналогичный период 2019 – 50), от пожара и его опасных факторов погиб 1 человек (за аналогичный...
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