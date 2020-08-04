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В Глубокском районе во время жатвы горел комбайн
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел днем 3 августа в поле возле деревни Петровщина Глубокского района. Здесь загорелся комбайн сельхозпредприятия «За Родину»,
Когда начался пожар, водитель покинул кабину и стал тушить пламя огнетушителями. Но понял, что сам не справится. Вызвали МЧС.
Когда приехали спасатели, комбайн был полностью охвачен огнем. У него повреждены моторный отсек и задняя часть техники. Из людей никто не пострадал.
По версии спасателей, комбайн загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.
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Когда начался пожар, водитель покинул кабину и стал тушить пламя огнетушителями. Но понял, что сам не справится. Вызвали МЧС.
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