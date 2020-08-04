﻿ В Глубокском районе во время жатвы горел комбайн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Глубокском районе во время жатвы горел комбайн

04.08.2020 09:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел днем 3 августа в поле возле деревни Петровщина Глубокского района. Здесь загорелся комбайн сельхозпредприятия «За Родину», сообщает МЧС.


Когда начался пожар, водитель покинул кабину и стал тушить пламя огнетушителями. Но понял, что сам не справится. Вызвали МЧС.

Когда приехали спасатели, комбайн был полностью охвачен огнем. У него повреждены моторный отсек и задняя часть техники. Из людей никто не пострадал.

По версии спасателей, комбайн загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда начался пожар, водитель покинул кабину и стал тушить пламя огнетушителями. Но понял, что сам не справится. Вызвали МЧС.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Какой хитрый... Мужчина зашёл магазин, не увидел продавца, выбрал бутылочку и вышел (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика