В Глубокском районе во время жатвы горел комбайн

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел днем 3 августа в поле возле деревни Петровщина Глубокского района. Здесь загорелся комбайн сельхозпредприятия «За Родину», сообщает МЧС.





Когда начался пожар, водитель покинул кабину и стал тушить пламя огнетушителями. Но понял, что сам не справится. Вызвали МЧС.

Когда приехали спасатели, комбайн был полностью охвачен огнем. У него повреждены моторный отсек и задняя часть техники. Из людей никто не пострадал.

По версии спасателей, комбайн загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.