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В караоке-баре "Пиано" произошёл конфликт, милиция устанавливает очевидцев по фото
03.08.2020 20:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г.Бреста, устанавливается личность мужчин, которые 19.07.2020 года находились в караоке-баре "Пиано", расположенным по адресу: г.Брест, бул.Щевченко 4 и являлись очевидцами произошедшего там конфликта.
Телефон для связи: 80298911786.
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Московским РОВД г.Бреста, устанавливается личность мужчин, которые 19.07.2020 года находились в караоке-баре "Пиано", расположенным по адресу: г.Брест, бул.Щевченко 4 и...
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