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Небезопасную обувь для школьников выявили в Гродненской области

04.08.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Небезопасную обувь для школьников выявили в Гродненской области

В Гродненской области в продаже выявили небезопасные туфли для школьниц. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Вопросы возникли к туфлям для школьниц «Чиполлино», артикулы АС-222 и АС-240 производства китайской Yadong shoes co., LTD. Обувь не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Как оказалось, подкладка в них была выполнена из искусственной или синтетической кожи, что недопустимо для закрытой обуви. Высота каблука составила 34 мм, хотя норма — не более 25 мм.

Предписанием Государственного комитета по стандартизации отменено действие сертификата соответствия на эти туфли. Инспекция Госстандарта обратилась к руководителям торговых организаций с просьбой изъять из обращения опасную обувь. Тем же покупателя, кто успел приобрести туфли, советуют вернуть их продавцу.

https://www.belta.by

 
 
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В Гродненской области в продаже выявили небезопасные туфли для школьниц. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции...
 
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