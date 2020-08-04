Небезопасную обувь для школьников выявили в Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области в продаже выявили небезопасные туфли для школьниц. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Вопросы возникли к туфлям для школьниц «Чиполлино», артикулы АС-222 и АС-240 производства китайской Yadong shoes co., LTD. Обувь не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Как оказалось, подкладка в них была выполнена из искусственной или синтетической кожи, что недопустимо для закрытой обуви . Высота каблука составила 34 мм, хотя норма — не более 25 мм.

Предписанием Государственного комитета по стандартизации отменено действие сертификата соответствия на эти туфли. Инспекция Госстандарта обратилась к руководителям торговых организаций с просьбой изъять из обращения опасную обувь. Тем же покупателя, кто успел приобрести туфли, советуют вернуть их продавцу.

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