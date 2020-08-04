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Небезопасную обувь для школьников выявили в Гродненской области
04.08.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области в продаже выявили небезопасные туфли для школьниц. Об этом
Вопросы возникли к туфлям для школьниц «Чиполлино», артикулы АС-222 и АС-240 производства китайской Yadong shoes co., LTD. Обувь не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Как оказалось, подкладка в них была выполнена из искусственной или синтетической кожи, что недопустимо для закрытой
Предписанием Государственного комитета по стандартизации отменено действие сертификата соответствия на эти туфли. Инспекция Госстандарта обратилась к руководителям торговых организаций с просьбой изъять из обращения опасную обувь. Тем же покупателя, кто успел приобрести туфли, советуют вернуть их продавцу.
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В Гродненской области в продаже выявили небезопасные туфли для школьниц. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции...
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