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Следы пальцев рук, оставленные на осколке стекла, помогли раскрыть кражу в деревне Петровичи

04.08.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановский РОВД поступило заявление от жительницы деревни Петровичи о том, что из дома пропали постельные принадлежности.

Следы пальцев рук, оставленные на осколке стекла, помогли раскрыть кражу в деревне Петровичи

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Пинского межрайонного отдела ГКСЭ.

Следы пальцев рук, оставленные на осколке стекла, помогли раскрыть кражу в деревне Петровичи

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что дом нежилой, остался ей в наследство от родителей и используется для хранения вещей. Когда они с супругом приехали с очередным визитом в родительский дом, то обратили внимание на разбитое стекло. Войдя в жилище, хозяйка обнаружила пропажу одеяла, подушки, люстры и других предметов.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты следы пальцев рук на осколке стекла и на поверхности оконной рамы. В результате проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области следы удалось идентифицировать и передать информацию в милицию.

Следы пальцев рук, оставленные на осколке стекла, помогли раскрыть кражу в деревне Петровичи

Установлено, что проникновение в жилище совершил ранее судимый 36-летний житель Пинска. Следователями дана правовая оценка его действиям.

Официальный представитель УГКСЭ
по Брестской области Анна Мацкевич
ОИОС УВД, фото УГКСЭ по Брестской области

 
 
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  В Ивановский РОВД поступило заявление от жительницы деревни Петровичи о том, что из дома пропали постельные принадлежности. На место происшествия выбыла...
 
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