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В агрогородке Калатичи горел сарай

04.08.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В агрогородке Калатичи горел сарай

В агрогородке Калатичи в четверг, 30 июля, загорелся сарай. Звонок от хозяина поступил в районный отдел по чрезвычайным ситуациям почти в девять утра. Когда спасатели прибыли на место, рассказывает инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Станислав Берёзкин, сарай горел открытым пламенем. Сама постройка из газосиликатных блоков, крыша шиферная по деревянной обрешетке. До приезда пожарных находившихся в сарае поросят хозяева успели вывести. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на близлежащие строения. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади.

Причина пожара сейчас устанавливается. Вероятнее всего, он возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Как выяснилось, хозяин топил печь-буржуйку, находящуюся возле сарая, чтобы приготовить корм животным. Скорее всего, из очага вылетела искра и попала в солому на чердаке сарая.

Фото предоставлено Глусским РОЧС

 
 
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В агрогородке Калатичи в четверг, 30 июля, загорелся сарай. Звонок от хозяина поступил в районный отдел по чрезвычайным ситуациям почти в девять утра. Когда...
 
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