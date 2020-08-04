В агрогородке Калатичи горел сарай

Источник материала: Радзiма





В агрогородке Калатичи в четверг, 30 июля, загорелся сарай. Звонок от хозяина поступил в районный отдел по чрезвычайным ситуациям почти в девять утра. Когда спасатели прибыли на место, рассказывает инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Станислав Берёзкин, сарай горел открытым пламенем. Сама постройка из газосиликатных блоков, крыша шиферная по деревянной обрешетке. До приезда пожарных находившихся в сарае поросят хозяева успели вывести. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на близлежащие строения. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади.

Причина пожара сейчас устанавливается. Вероятнее всего, он возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Как выяснилось, хозяин топил печь-буржуйку, находящуюся возле сарая, чтобы приготовить корм животным. Скорее всего, из очага вылетела искра и попала в солому на чердаке сарая.

Фото предоставлено Глусским РОЧС