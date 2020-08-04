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В Минске выясняются обстоятельства аварии по улице Голубева

04.08.2020 19:46 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В столице выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Голубева. Водитель  Hyundai, который двигался со стороны проспекта Газеты "Правда", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mazda. В  результате столкновения  пострадала женщина-пассажир, находившаяся в  легковом авто Mazda. Она получила травмы. 

Чтобы избежать подобных происшествий, водителям следует при повороте  налево уступать дорогу встречным транспортным средствам.

 
 
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В столице выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Голубева. Водитель  Hyundai, который двигался со стороны проспекта Газеты "Правда",...
 
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