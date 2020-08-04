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В Минске выясняются обстоятельства аварии по улице Голубева
Источник материала: БTВ столице выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Голубева. Водитель Hyundai, который двигался со стороны проспекта Газеты "Правда", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир, находившаяся в легковом авто Mazda. Она получила травмы.
Чтобы избежать подобных происшествий, водителям следует при повороте налево уступать дорогу встречным транспортным средствам.
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В столице выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Голубева. Водитель Hyundai, который двигался со стороны проспекта Газеты "Правда",...
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