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Пенсионерка пропала в Быховском районе - она страдает провалами в памяти

05.08.2020 09:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Быховском районе вечером 2 августа пропала 74-летняя Любовь Мостовская, сообщили в МВД. Она ушла из своего дома в деревне Вьюн. Женщина страдает провалами в памяти, ранее уходила из дома, на местности не ориентируется.


Фото: МВД

Приметы: на вид 75 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Была одета: кофта темно-серая, штаны черные, серые резиновые сапоги.

Если вам известно местонахождение женщины, сообщите, пожалуйста, в Быховский РОВД по телефонам +375 44 737−23−69, +375 29 308−65−02, +375 29 542−10−10 или 102.

 
 
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Любовь Мостовская и раньше уходила из дома. Женщина не ориентируется на местности.
 
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