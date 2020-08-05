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Пенсионерка пропала в Быховском районе - она страдает провалами в памяти
Источник материала: Tut.by
В Быховском районе вечером 2 августа пропала 74-летняя Любовь Мостовская,
Приметы: на вид 75 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.
Была одета: кофта темно-серая, штаны черные, серые резиновые сапоги.
Если вам известно местонахождение женщины, сообщите, пожалуйста, в Быховский РОВД по телефонам +375 44 737−23−69, +375 29 308−65−02, +375 29 542−10−10 или 102.
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Любовь Мостовская и раньше уходила из дома. Женщина не ориентируется на местности.
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