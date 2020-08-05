Пенсионерка пропала в Быховском районе - она страдает провалами в памяти

Источник материала: Tut.by

В Быховском районе вечером 2 августа пропала 74-летняя Любовь Мостовская, сообщили в МВД. Она ушла из своего дома в деревне Вьюн. Женщина страдает провалами в памяти, ранее уходила из дома, на местности не ориентируется.



Фото: МВД

Приметы: на вид 75 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Была одета: кофта темно-серая, штаны черные, серые резиновые сапоги.

Если вам известно местонахождение женщины, сообщите, пожалуйста, в Быховский РОВД по телефонам +375 44 737−23−69, +375 29 308−65−02, +375 29 542−10−10 или 102.