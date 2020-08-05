|
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100
05.08.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 100 человек стали жертвами
По сведениям телеканала, число пострадавших превысило 4 тыс.
Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям.
Бейрут объявлен районом бедствия. В городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа объявлено днем общенационального траура по жертвам происшествия.
При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста, информирует ТАСС. По...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)