Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Источник материала: Вороновская газета





Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте . Такие данные привел телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста, информирует ТАСС.

По сведениям телеканала, число пострадавших превысило 4 тыс.

Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа объявлено днем общенационального траура по жертвам происшествия.

ПРИЧИНОЙ ВЗРЫВА 2700 ТОНН СЕЛИТРЫ В ПОРТУ БЕЙРУТА СТАЛИ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.