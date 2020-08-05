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В Витебске парни стреляли ночью из пневматики по балконам, машинам и котам

05.08.2020 15:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два молодых жителя Витебска решили «протестировать» пневматический пистолет, стреляя ночью по балконам, машинам и котам. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает УВД.


Иллюстративное фото

Ночью 5 августа в милицию обратилась 23-летняя жительница Витебска: девушка рассказала, что кто-то повредил стекло на ее балконе на шестом этаже дома на улице Ленинградской.

На место выехали оперативники. Они заметили, что разбиты стекла у Mazda, припаркованной возле этого дома. А ближе к утру в РОВД позвонил таксист. Он рассказал, что около полуночи на улице Ленинградской неизвестный выстрелил в заднее стекло его автомобиля, едва не задев пассажира.

Милиция выяснила, что стреляли двое парней. 26-летний житель Витебска продал своему 19-летнему другу пневматический пистолет. Молодые люди решили «протестировать» его — стреляли по балконам, котам и проезжающим машинам.

Затем закопали пистолет около железнодорожного переезда и отправились по домам.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Парни задержаны. Потерпевшие подсчитывают ущерб.

 
Теги: Витебск
 
 
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Затем парни закопали пистолет около железнодорожного переезда и отправились по домам.
 
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