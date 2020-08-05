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Сыщики задержали квартирного вора из Пинска, «гастролировавшего» с подругой по Брестской области
05.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Установлено, что криминальный дуэт поработал в Иваново. С заявлением о краже ювелирных изделий из квартиры дочери обратилась местная жительница. Она сообщила, что присматривает за пустующей квартирой дочери, а во время очередного визита женщина увидела разбросанные на полу вещи, открытые двери шкафов и обнаружила пропажу золотых изделий.
В Лунинце «гастролеры», гуляя по городу, прозванивали квартиры многоэтажных домов. Когда в одной из них никто не ответил, мужчина подобрав ключ к замку, открыл дверь и проник в помещение. Непрошеный гость вынес два ноутбука, планшет и семь ювелирных изделий.
По дороге на вокзал парочка решила избавиться от техники, выбросив ее в озеро. Золотые изделия сдали в скупку Пинска и Бреста.
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