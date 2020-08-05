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Сыщики задержали квартирного вора из Пинска, «гастролировавшего» с подругой по Брестской области

05.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сыщики задержали квартирного вора из Пинска, «гастролировавшего» с подругой по Брестской области
Сотрудники управления уголовного розыска УВД совместно с коллегами из Ивановского, Лунинецкого и Дрогичинского РОВД установили личность квартирного вора, который совершил серию краж в области. Подробности корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОИОС УВД Брестского облисполкома:

– Сыщиками установлено, что хищения совершал неработающий ранее судимый 31-летний житель Пинска. Мужчина вместе с 29-летней знакомой действовал по одному сценарию: пара садилась в первый попавшийся поезд на железнодорожном вокзале Пинска и выходила на случайно выбранной станции. Затем они гуляли по городу, вычисляя пустующие квартиры. Мужчина проникал в жилища, забирал привлекающие его внимание вещи и быстро уходил, чтобы с подругой успеть на следующий поезд.

Установлено, что криминальный дуэт поработал в Иваново. С заявлением о краже ювелирных изделий из квартиры дочери обратилась местная жительница. Она сообщила, что присматривает за пустующей квартирой дочери, а во время очередного визита женщина увидела разбросанные на полу вещи, открытые двери шкафов и обнаружила пропажу золотых изделий.

– Возвращаясь домой, фигуранты выбросили ненужные вещи через окно поезда, а украшения сдали в ювелирный магазин Пинска.

В Лунинце «гастролеры», гуляя по городу, прозванивали квартиры многоэтажных домов. Когда в одной из них никто не ответил, мужчина подобрав ключ к замку, открыл дверь и проник в помещение. Непрошеный гость вынес два ноутбука, планшет и семь ювелирных изделий.

– Когда хозяйка взломанной квартиры вернулась домой, она увидела открытую дверь, разбросанные вещи и пропажу компьютерной техники, после чего сразу позвонила в районный отдел милиции.

По дороге на вокзал парочка решила избавиться от техники, выбросив ее в озеро. Золотые изделия сдали в скупку Пинска и Бреста.

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