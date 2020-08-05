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В Вороновском районе автомобиль слетел в кювет: пострадала пассажирка
05.08.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел накануне в 19.30 на автодороге «Ивье — Липнишки — Бастуны — Радунь».
Предварительно установлено, что водитель «Шкода» выбрал небезопасную скорость движения и в результате слетел в кювете. В больницу после
42-летняя женщина получила перелом предплечья.
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Инцидент произошел накануне в 19.30 на автодороге «Ивье — Липнишки — Бастуны — Радунь». Предварительно установлено, что водитель «Шкода» выбрал небезопасную...
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