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В Вороновском районе автомобиль слетел в кювет: пострадала пассажирка

05.08.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе автомобиль слетел в кювет: пострадала пассажирка

Инцидент произошел накануне в 19.30 на автодороге «Ивье — Липнишки — Бастуны — Радунь».

В Вороновском районе автомобиль слетел в кювет: пострадала пассажирка

Предварительно установлено, что водитель «Шкода» выбрал небезопасную скорость движения и в результате слетел в кювете. В больницу после ДТП доставили пассажирку автомобиля.

42-летняя женщина получила перелом предплечья.

https://grodnonews.by

 
 
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Инцидент произошел накануне в 19.30 на автодороге «Ивье — Липнишки — Бастуны — Радунь». Предварительно установлено, что водитель «Шкода» выбрал небезопасную...
 
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