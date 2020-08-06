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В Петриковском районе женщина погибла под поездом
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе под колесами поезда погибла 34-летняя женщина. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от деревни Муляровка.
Как рассказывают местные жители, вечером женщина выехала на велосипеде из дома, доехала до путепровода через железную дорогу, спустилась и легла под приближающийся поезд.
У погибшей остались двое детей-дошкольников.
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Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от деревни Муляровка.
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