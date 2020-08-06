В Петриковском районе женщина погибла под поездом

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе под колесами поезда погибла 34-летняя женщина. Об этом TUT.BY сообщили читатели.



Фото: prom-rs.ru

Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от деревни Муляровка.

Как рассказывают местные жители, вечером женщина выехала на велосипеде из дома, доехала до путепровода через железную дорогу, спустилась и легла под приближающийся поезд.

У погибшей остались двое детей-дошкольников.