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В Петриковском районе женщина погибла под поездом

06.08.2020 10:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе под колесами поезда погибла 34-летняя женщина. Об этом TUT.BY сообщили читатели.


Фото: prom-rs.ru

Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от деревни Муляровка.

Как рассказывают местные жители, вечером женщина выехала на велосипеде из дома, доехала до путепровода через железную дорогу, спустилась и легла под приближающийся поезд.

У погибшей остались двое детей-дошкольников.

 
 
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Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от деревни Муляровка.
 
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