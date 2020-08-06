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В Бресте судят 23-летнего хакера. Ему вменяют взлом более 150 тыс. аккаунтов по всему миру

06.08.2020 16:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Ленинского района Бреста начал рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего хакера, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте судят 23-летнего хакера. Ему вменяют взлом более 150 тыс. аккаунтов по всему миру

Молодой человек обвиняется по ч.1 ст.354 УК (разработка, использование либо распространение вредоносных программ). Судебное разбирательство началось с допроса обвиняемого, которому вменяют взлом более 150 тыс. аккаунтов граждан разных стран.

С октября 2018 года по февраль 2020-го парень использовал вредоносное программное обеспечение с функцией подбора логина и пароля. Незаконным способом он смог пройти почти 152 тыс. успешных авторизаций, получив несанкционированный доступ к страницам пользователей в социальных сетях. На некоторых ресурсах фигурант находил учетные записи с деньгами на счету, которые переводил себе. На других аккаунтах накручивал лайки и голоса, после чего пытался продать их подороже. Способом криминального заработка молодой человек в ноябре прошлого года поделился с товарищем и отправил ему файл вредоносной программы. Тот пытался использовать ПО на одной из известных игровых платформ.

"Сначала я заинтересовался компьютерными программами, с помощью которых можно было бесплатно получить аккаунты к играм, игровым ресурсам. Хотелось отвлечься после армии, поиграть. Потом понял, что можно на этом подзаработать", - пояснил суду мотив своих противозаконных действий обвиняемый. По его словам, за все время он заработал около Br1 тыс. Эту сумму как полученный преступным путем доход он вернул еще на этапе предварительного следствия. Свою вину молодой хакер признал в полном объеме.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание от штрафа или ареста до ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

В суде объявлен перерыв, после чего будут допрошены свидетели и состоятся прения сторон.

 
Теги: Брест
 
 
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  Суд Ленинского района Бреста начал рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего хакера, передает корреспондент БЕЛТА. Молодой человек обвиняется по ч.1...
 
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