ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Столине 16-летнего тонущего рыбака успели достать из воды, но он умер по пути к скорой

07.08.2020 12:10 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе утонул 16-летний подросток, сообщает Следственный комитет.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 6 августа мальчик ловил рыбу на берегу реки Чаква в агрогородке Рубель. Примерно в 18.45 он решил искупаться и вошел в воду. Во время купания подросток стал тонуть. На сушу его вытащил мужчина, находившийся неподалеку.

Он остановил односельчанина, который проезжал мимо на мотоблоке, взял мальчика и повез его навстречу вызванной бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, парень умер в пути.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время рыбалки подросток решил искупаться и стал тонуть.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Столинском районе утонул 16-летний парень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика