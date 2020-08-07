В Столине 16-летнего тонущего рыбака успели достать из воды, но он умер по пути к скорой

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе утонул 16-летний подросток, сообщает Следственный комитет .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 6 августа мальчик ловил рыбу на берегу реки Чаква в агрогородке Рубель. Примерно в 18.45 он решил искупаться и вошел в воду. Во время купания подросток стал тонуть. На сушу его вытащил мужчина, находившийся неподалеку.

Он остановил односельчанина, который проезжал мимо на мотоблоке, взял мальчика и повез его навстречу вызванной бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, парень умер в пути.