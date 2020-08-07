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В Столине 16-летнего тонущего рыбака успели достать из воды, но он умер по пути к скорой
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе утонул 16-летний подросток, сообщает
Днем 6 августа мальчик ловил рыбу на берегу реки Чаква в агрогородке Рубель. Примерно в 18.45 он решил искупаться и вошел в воду. Во время купания подросток стал тонуть. На сушу его вытащил мужчина, находившийся неподалеку.
Он остановил односельчанина, который проезжал мимо на мотоблоке, взял мальчика и повез его навстречу вызванной бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, парень умер в пути.
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Во время рыбалки подросток решил искупаться и стал тонуть.
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