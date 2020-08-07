В Слуцком районе мужчина совершил поджог, а потом угрожал топором милиционерам

Источник материала: Tut.by

В Слуцком районе местный житель поджег машину своего обидчика, а потом угрожал топором милиционерам, разбиравшимся в обстоятельствах преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

В субботу, 1 августа, в деревне Малая Подерь во дворе частного дома сгорел автомобиль. Обстоятельства происшествия, а также оставленная на крыльце бутылка со следами горючей смеси указывали на поджог. Под подозрение попал местный 42-летний индивидуальный предприниматель, который накануне вступил в конфликт с владельцем машины — начальником охраны районного комбината хлебопродуктов: тот не дал принять на предприятии привезенное мужчиной сырье из-за нарушения им санитарных норм.

Утром следующего дня милиционеры пришли к нему домой для опроса, однако он вышел к ним с топором и пытался угрозами прогнать со своего участка, несмотря на уговоры матери.

В итоге мужчину все-таки задержали, он признался в преступлении и показал, как его совершил: приготовил ночью у себя в гараже зажигательную смесь и отправился к дому своего обидчика, обнаружил его машину незапертой, разлил смесь в салоне и поджег. Против него возбуждены уголовные дела за уничтожение имущества общеопасным способом и угрозу применения насилия в отношении милиционеров. Сам он никогда к уголовной ответственности не привлекался.