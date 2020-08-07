В Столинском районе утонул 16-летний парень

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 6 августа 16-летний житель Столинского района, находясь на берегу реки Чаква в аг.Рубель, ловил рыбу. Примерно в 18:45 юноша решил искупаться и вошёл в воду. Во время купания он стал тонуть.





Из водоема парня извлёк мужчина, находившийся неподалёку.

Он вместе с проезжавшими рядом односельчанами на мотоблоке доставлял юношу навстречу вызванной бригаде скорой медицинской помощи, однако последний скончался в пути не приходя в сознание.

По данному факту следователи проводят проверку.