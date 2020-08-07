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В Столинском районе утонул 16-летний парень

07.08.2020 10:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 6 августа 16-летний житель Столинского района, находясь на берегу реки Чаква в аг.Рубель, ловил рыбу. Примерно в 18:45 юноша решил искупаться и вошёл в воду. Во время купания он стал тонуть.

В Столинском районе утонул 16-летний парень

Из водоема парня извлёк мужчина, находившийся неподалёку.

Он вместе с проезжавшими рядом односельчанами на мотоблоке доставлял юношу навстречу вызванной бригаде скорой медицинской помощи, однако последний скончался в пути не приходя в сознание.

По данному факту следователи проводят проверку.

 
 
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  Днем 6 августа 16-летний житель Столинского района, находясь на берегу реки Чаква в аг.Рубель, ловил рыбу. Примерно в 18:45 юноша решил искупаться и вошёл в воду. Во...
 
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