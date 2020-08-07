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В Бресте 49-летнюю женщину придавило автоматической дверью
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 49-летней женщины в Бресте, сообщил TUT.BY официальный представитель СК в Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 28 июля. 49-летняя работница одного из брестских предприятий пошла в складское помещение. В это время на нее внезапно опустилась автоматическая дверь.
В результате пострадавшая получила телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.
Проводится проверка.
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Пострадавшую увезли в больницу.
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