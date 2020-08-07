В Бресте 49-летнюю женщину придавило автоматической дверью

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 49-летней женщины в Бресте, сообщил TUT.BY официальный представитель СК в Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел 28 июля. 49-летняя работница одного из брестских предприятий пошла в складское помещение. В это время на нее внезапно опустилась автоматическая дверь.

В результате пострадавшая получила телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.

Проводится проверка.