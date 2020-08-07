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Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет

07.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет
В Дрогичинском районе сотрудники Пинского погранотряда пресекли перемещение через границу крупной партии табачных изделий.

Подробности корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим:

– Ночью 7 августа пограничный наряд в лесном массиве в непосредственной близости от госграницы обнаружил схрон с тремя коробками, обернутыми в полиэтилен. В ходе дальнейших поисковых мероприятий пограничники нашли еще 27 подобных коробов. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности. 30 коробов табачных изделий изъяты, сумма оценки устанавливается.

Это не первая попытка незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу на участке, охраняемом Пинским погранотрядом. За семь месяцев пограничники пресекли 9 случаев перемещения через границу контрабандных грузов на общую сумму свыше 85 тысяч рублей.

Фото Пинского погранотряда

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