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Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет
07.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подробности корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим:
Это не первая попытка незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу на участке, охраняемом Пинским погранотрядом. За семь месяцев пограничники пресекли 9 случаев перемещения через границу контрабандных грузов на общую сумму свыше 85 тысяч рублей.
Фото Пинского погранотряда
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