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В Докшицком районе мужчина угрожал милиции бензокосой
Источник материала: Tut.by
В Докшицком районе пьяный семейный скандалист угрожал милиции бензокосой. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел,
В деревне Витуничи Докшицкого района произошел семейный скандал. В милицию позвонила девушка и рассказала, что сожитель ее родственницы сильно пьян и избивает их.
В деревню приехали два милиционера. Скандалист встретил их на улице с заведенной бензокосой, не подпускал к себе и угрожал расправой.
Тогда участковый выбил из рук сельчанина садовый инструмент «с помощью подручных средств», отмечают в УВД.
Выяснилось, что 43-летний мужчина выпивал с сожительницей, затем между ними разгорелся конфликт, он начал драться. Гостившая у них родственница вызвала милицию.
Мужчина сейчас в ИВС. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.
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В деревню приехали два милиционера. Скандалист встретил их на улице с заведенной бензокосой, не подпускал к себе и угрожал расправой.
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