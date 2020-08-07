В Докшицком районе мужчина угрожал милиции бензокосой

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе пьяный семейный скандалист угрожал милиции бензокосой. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает УВД.

В деревне Витуничи Докшицкого района произошел семейный скандал. В милицию позвонила девушка и рассказала, что сожитель ее родственницы сильно пьян и избивает их.

В деревню приехали два милиционера. Скандалист встретил их на улице с заведенной бензокосой, не подпускал к себе и угрожал расправой.

Тогда участковый выбил из рук сельчанина садовый инструмент «с помощью подручных средств», отмечают в УВД.

Выяснилось, что 43-летний мужчина выпивал с сожительницей, затем между ними разгорелся конфликт, он начал драться. Гостившая у них родственница вызвала милицию.

Мужчина сейчас в ИВС. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.