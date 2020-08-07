В Пинском районе заблудившиеся в лесу женщины смогли выйти на звук пожарной сирены

Источник материала: Полесская правда

Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Лазарчик:

– В центр оперативного управления Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям сообщение от жительницы Пинска поступило вечером 5 августа. Женщина сообщила, что она с подругой заблудились в лесу у деревни Мокрая Дубрава. Для поиска заблудившихся были направлены силы и средства Пинского ГРОЧС, Пинского РОВД и Пинского лесхоза. К счастью, поиски оказались успешными. Спустя почти 2 часа женщины вышли на звук сирены пожарной техники вблизи деревни Заборовцы.