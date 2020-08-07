В Пинском районе заблудившиеся в лесу женщины смогли выйти на звук пожарной сирены

Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Лазарчик:
– В центр оперативного управления Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям сообщение от жительницы Пинска поступило вечером 5 августа. Женщина сообщила, что она с подругой заблудились в лесу у деревни Мокрая Дубрава. Для поиска заблудившихся были направлены силы и средства Пинского ГРОЧС, Пинского РОВД и Пинского лесхоза. К счастью, поиски оказались успешными. Спустя почти 2 часа женщины вышли на звук сирены пожарной техники вблизи деревни Заборовцы.
Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает:
по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички;
научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу;
обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить;
сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;
прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;
выходя из леса по солнцу, стоит учесть его движение, поэтому дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.