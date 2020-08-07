ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинском районе заблудившиеся в лесу женщины смогли выйти на звук пожарной сирены

07.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинском районе заблудившиеся в лесу женщины смогли выйти на звук пожарной сирены

Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Лазарчик:

– В центр оперативного управления Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям  сообщение от жительницы Пинска поступило вечером 5 августа. Женщина сообщила, что она с подругой заблудились в лесу у деревни Мокрая Дубрава. Для поиска заблудившихся были направлены силы и средства Пинского ГРОЧС, Пинского РОВД и Пинского лесхоза. К счастью,  поиски оказались успешными. Спустя почти 2 часа женщины вышли на звук сирены пожарной техники вблизи деревни Заборовцы.

Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает:

  • по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
  • надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
  • возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички;
  • научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу;
  • обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить;
  • сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;
  • прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;
  • выходя из леса по солнцу, стоит учесть его движение, поэтому дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%
Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Докшицком районе мужчина угрожал милиции бензокосой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика