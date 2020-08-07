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Злоумышленник установлен благодаря биологическим следам на дамской сумке

07.08.2020 18:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию с заявлением о краже кошелька обратилась брестчанка.

Злоумышленник установлен благодаря биологическим следам на дамской сумке

Женщина рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила, что под окном её квартиры лежит дамская сумка. Выйдя на улицу, заявительница увидела, что это ее аксессуар. Заглянув внутрь, она не обнаружила там наличных денег и кошелька с банковскими и дисконтными картами.

По данному факту правоохранителями назначена генетическая экспертиза. На исследование к экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области была предоставлена сумка потерпевшей.

Злоумышленник установлен благодаря биологическим следам на дамской сумке

Экспертам-генетикам удалось выделить на ручках, а также на внутренней поверхности сумки, генотип неустановленного мужчины. Полученный результат был направлен для сверки по базе АИС «ДНК» Государственного комитета судебных экспертиз. Благодаря чему удалось установить, что биологический материал принадлежит 40-летнему жителю Бреста.

Данная информация была незамедлительно передана следователям. Установлено, что подозреваемый является соседом, обратившейся за помощью женщины, и накануне ужинал в квартире, из которой пропала сумка. Брестчанин уже попадался ранее в поле зрения правоохранителей.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест
 
 
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  В милицию с заявлением о краже кошелька обратилась брестчанка. Женщина рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила, что под окном её квартиры лежит дамская...
 
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