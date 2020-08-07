На «Гродно Азоте» произошла вспышка, пострадал человек

Источник материала: Tut.by

7 августа, около 8.30, в цехе метанола ОАО «Гродно Азот» произошла разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода, что вызвало вспышку без последующего горения. Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

В результате происшествия один работник «Гродно Азота» получил термический ожог.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Технологический процесс не остановлен. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.