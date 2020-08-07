|
В Индии самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - кабина пилотов развалилась. Есть жертвы
Источник материала: Tut.by
Самолет индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую пасадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в
Инцидент произошел в городе Кожикоде, штат Керала. Самолет прилетел из Дубая. Известно, что на борту находился 191 человек, включая экипаж. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы. Разрушена кабина пилотов.
По предварительным данным, погибли 2 человека, 35 получили травмы.
(Дополняется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - кабина пилотов развалилась. Есть жертвы
Инцидент произошел в городе Кожикоде, штат Керала. Самолет прилетел из Дубая. Известно, что на борту находились 176 пассажиров и 4 члена экипажа. При посадке самолет...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)