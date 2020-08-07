В Индии самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - кабина пилотов развалилась. Есть жертвы

Источник материала: Tut.by

Самолет индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую пасадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter .

Инцидент произошел в городе Кожикоде, штат Керала. Самолет прилетел из Дубая. Известно, что на борту находился 191 человек, включая экипаж. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы. Разрушена кабина пилотов.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

По предварительным данным, погибли 2 человека, 35 получили травмы.

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