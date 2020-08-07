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В Индии самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - кабина пилотов развалилась. Есть жертвы

07.08.2020 18:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую пасадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в городе Кожикоде, штат Керала. Самолет прилетел из Дубая. Известно, что на борту находился 191 человек, включая экипаж. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы. Разрушена кабина пилотов.

По предварительным данным, погибли 2 человека, 35 получили травмы.

(Дополняется)

 
 
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Инцидент произошел в городе Кожикоде, штат Керала. Самолет прилетел из Дубая. Известно, что на борту находились 176 пассажиров и 4 члена экипажа. При посадке самолет...
 
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