В Лепеле на мужчину упала с домкрата машина, он оказался под ней. Освобождали с помощью автокрана

Источник материала: Tut.by

В Лепеле на стоянке автозаправки на мужчину упал с домкрата его автомобиль. Понадобилась помощь спасателей, сообщает МЧС.





Инцидент произошел на стоянке одной из заправок в Лепеле днем 10 августа. С домкрата упала Audi-100, владелец которой — 66-летний мужчина, находился под машиной. Пенсионера зажало.









Мужчину доставали из-под машины с помощью автокрана и спецоборудования.

Автомобилист получил травмы, он в больнице.