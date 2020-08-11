﻿ В Лепеле на мужчину упала с домкрата машина, он оказался под ней. Освобождали с помощью автокрана. 21.by
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В Лепеле на мужчину упала с домкрата машина, он оказался под ней. Освобождали с помощью автокрана

11.08.2020 12:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лепеле на стоянке автозаправки на мужчину упал с домкрата его автомобиль. Понадобилась помощь спасателей, сообщает МЧС.


Инцидент произошел на стоянке одной из заправок в Лепеле днем 10 августа. С домкрата упала Audi-100, владелец которой — 66-летний мужчина, находился под машиной. Пенсионера зажало.



Мужчину доставали из-под машины с помощью автокрана и спецоборудования.

Автомобилист получил травмы, он в больнице.

 
 
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Инцидент произошел на стоянке одной из заправок в Лепеле днем 10 августа.
 
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