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В Могилеве и Быхове утонули женщина и мужчина - накануне они пили алкоголь
Источник материала: Tut.by
За выходные два человека утонули в водоемах Могилевской области: молодая женщина — в Могилеве, 58-летний мужчина — в Быхове,
В Могилеве трагедия произошла на заливе реки Днепр в районе улицы Локомобильной. По предварительной информации, на берегу со спиртным отдыхала пара. Затем парень уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу девушки и сообщил в милицию. Труп женщины водолазы обнаружили на расстоянии 3 метров от берега, где глубина достигает двух метров.
В Быхове на озере в микрорайоне Колос утонул мужчина. Его личные вещи и одежда остались на берегу. Установлено, что мужчина также употреблял спиртные напитки. Место происшествия для купания оборудовано, запретов для купания нет.
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Люди утонули в выходные.
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