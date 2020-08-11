﻿ В Могилеве и Быхове утонули женщина и мужчина - накануне они пили алкоголь. 21.by
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В Могилеве и Быхове утонули женщина и мужчина - накануне они пили алкоголь

11.08.2020 15:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За выходные два человека утонули в водоемах Могилевской области: молодая женщина — в Могилеве, 58-летний мужчина — в Быхове, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Могилеве трагедия произошла на заливе реки Днепр в районе улицы Локомобильной. По предварительной информации, на берегу со спиртным отдыхала пара. Затем парень уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу девушки и сообщил в милицию. Труп женщины водолазы обнаружили на расстоянии 3 метров от берега, где глубина достигает двух метров.

В Быхове на озере в микрорайоне Колос утонул мужчина. Его личные вещи и одежда остались на берегу. Установлено, что мужчина также употреблял спиртные напитки. Место происшествия для купания оборудовано, запретов для купания нет.

 
Теги: Могилев
 
 
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