В Столинском районе утонул 14-летний школьник

Источник материала: Полесская правда



В Столинском районе в реке Горынь утонул 14-летний подросток, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 августа примерно в 17.10. Юноша вместе с друзьями отдыхал вблизи деревни Маньковичи и во время купания утонул. Тело парня обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОД. Столинский РОСК по этому факту проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.