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В Столинском районе утонул 14-летний школьник
11.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Несчастный случай произошел 10 августа примерно в 17.10. Юноша вместе с друзьями отдыхал вблизи деревни Маньковичи и во время купания утонул. Тело парня обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОД. Столинский РОСК по этому факту проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что школьник жил в Бресте, в Столинском районе он гостил у бабушки, сообщает
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