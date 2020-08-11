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В Столинском районе утонул 14-летний школьник

11.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Столинском районе утонул 14-летний школьник
В Столинском районе в реке Горынь утонул 14-летний подросток, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 августа примерно в 17.10. Юноша вместе с друзьями отдыхал вблизи деревни Маньковичи и во время купания утонул. Тело парня обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОД. Столинский РОСК по этому факту проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что школьник жил в Бресте, в Столинском районе он гостил у бабушки, сообщает БелТА.

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