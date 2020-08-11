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Беспорядки в городах Беларуси: по какому сценарию действуют провокаторы?
Источник материала: БTУже два дня по вечерам в Беларуси протестующие устраивают массовые беспорядки. Милиция пресекает все попытки провокаторов. Сценарий во всех случаях примерно одинаковый. Координаторы настраивают протестующих, затем возводятся баррикады, после чего правоохранителей начинают забрасывать коктейлями Молотова, камнями и тротуарной плиткой. Стало известно, что экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская покинула Беларусь и обратилась к своим сторонникам с просьбой не выходить на улицы городов, не нарушать закон и не противостоять милиции. Все подробности в следующем материале.
Как и 9 августа, самые жесткие
Произошло несколько жестких столкновений и в других районах Минска. И там протестующие также бросали в сотрудников милиции бутылки с зажигательной смесью, куски тротуарной плитки, а также обстреливали фейерверками.
Стражи порядка делали все возможное, чтобы усмирить агрессивно настроенных людей. Не обошлось без пострадавших как с одной, так и с другой стороны. В результате пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, 5 из них госпитализированы.
А эти кадры вчера были сняты в Пинске. Агрессивная толпа напала на правоохранителей. Используемый арсенал при этом впечатляет: заостренные колья, пруты, камни и арматура. После такого "мирного" протеста несколько сотрудников были госпитализированы.
Александр Дешко, заместитель главного врача УЗ "Пинская центральная больница": "В ночь с 9 на 10 августа в нашу больницу поступило 8 сотрудников органов внутренних дел с различного рода травмами. Среди травм превалирует ЧМТ. Все 8 сотрудников госпитализированы, состояние их оценивается как удовлетворительное".
В полном объеме оказывается помощь и всем пострадавшим протестующим. По информации Минздрава, у них на лечении находятся более 200 таких человек.
Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения: "В последние два дня после несанкционированных акций в организации здравоохранения, больницы, на станции скорой медпомощи обратились граждане с различными травмами. В основном это травмы мягких тканей, это травмы конечностей. Но были и пациенты с травмами грудной клетки, черепно-мозговыми травмами, с травмами живота".
Еще одним местом, где накануне прошли массовые беспорядки, стала площадка перед торговым центром "Рига". Здесь протестующие вышли на проезжую часть, стали возводить баррикады из того, что смогли собрать и разобрать в округе. Картина до боли знакома: именно с таких конструкций начинался украинский майдан, который закончился настоящей трагедией для этой страны. В Минске был исполнен и еще один обязательный смертоносный пункт революционных методичек. На столичных улицах протестующие, по рекомендациям руководящих ими телеграмм-каналов, начали активно применять коктейли Молотова. Вот он, тот самый мирный протест, который нам обещали альтернативные кандидаты.
Массовые беспорядки в минувшую ночь состоялись и в других городах Беларуси. Это видео из Бреста. По растиражированной в интернете методичке протестующие стали в так называемую сцепку и попытались окружить подразделение правоохранителей.
Сценарий во всех случаях был примерно одинаковый. Организаторы назначают время и обозначают место, координаторы настраивают протестующих на провокации и дают команды на месте, затем возводятся баррикады, после чего правоохранителей начинают забрасывать коктейлями Молотова, камнями и тротуарной плиткой. Как и кто координирует действия протестующих из-за рубежа и внутри страны, не скрывая, рассказывают правоохранителям участники беспорядков.
Помимо координаторов, конечно, есть и исполнители, которые, по сути, работают в ядре протеста. На украинском майдане таких называли сотниками. Это они отдают поручения, управляют толпой.
И организаторы, и те, кто за ними следуют, не гнушаются ничем, выходя за все человеческие рамки. На ваших экранах случай откровенного тарана автомобилем сотрудников правопорядка. Сложно представить, что это делают белорусы.
Как позже выяснилось, автомобильный таран этой ночью применялся не один раз. Тактика простая и подлая. Оказавшись в тылу колонны правоохранителей, припаркованные машины заводили и врезались в строй. Вот что говорят пострадавшие сотрудники МВД.
Сотрудник МВД: "Они считают, что это мирный протест, но, к сожалению, на мирный протест не берут с собой биты, заточки, не кидают в сотрудников камни, бутылки, коктейли Молотова, не давят людей автомобилями. Мой эпизод, когда вытесняли толпу, подошли к перекрестку. Машина одна, мы ее обошли, он дрифтанул на автомобиле круг, я попал именно на капот вместе со щитом. На щите проехал по лобовому, по крыше и упал на асфальт за машину".
Сотрудник МВД: "Такого не ожидал. Просто обидно было понимать, что там стоят несовершеннолетний парень с девушкой и кидают в меня бутылкой. Они это перерастут, потому что все приходит с опытом. Я тоже жил, не знал цену жизни и миру. Служил, рос, а когда сейчас у меня есть дома ребенок, я понимаю, как эта жизнь создается, сколько сил ты тратишь. Мне очень важно, чтобы моя жена с ребенком сейчас ходила по улице спокойно и никакой отморозок в нее бутылку не кидал".
По информации МВД, всего за сутки по стране задержаны более двух тысяч человек. Нет сомнения, что их действиям дают правовую оценку. В то же время жители сразу целого ряда городов сообщают в последние дни, что в их населенных пунктах наблюдается непривычно большое скопление автомашин с российскими номерами, замечены молодые люди с явно украинским акцентом. То, что иностранные граждане принимают непосредственное участие в беспорядках, подтвердили чуть позже и кадры, предоставленные правоохранительными органами. Среди задержанных, например, немало граждан России.
Еще одна тенденция, на которую нельзя не обратить внимания. Среди участников беспорядков много лиц с богатым уголовным прошлым. Они стоят во главе уличных беспорядков, втягивают в противоправную деятельность людей очень молодого возраста, легко поддающихся влиянию и быстро приводящихся в крайне агрессивное состояние. Более того, и правоохранители, и медики в унисон заявляют - значительная часть задержанных находилась в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения. Есть информация (ее проверяют), что психотропы подвозят прямо на место протестов.
Петр Петровский, политолог: "К сожалению, на этой избирательной кампании с самого начала мы помним Светлану Тихоновскую, когда за нее собирали подписи, и помним этот случай в Гродно. Именно бучу начинает именно криминал, который каким-то чудесным образом оказался костяком ее избирательного штаба. Они работали по этим группам, по этим аморальным элементам и в плане занимались реальной травлей простого наседания".
Юрий Терех, публицист, бизнесмен: "Готовили их очень заранее, все это готовилось еще с осени, еще с парламентских выборов. С окончанием выборов началась работа по подготовке этих протестов. То, что мы сейчас увидели - это на самом деле меньше, чем то, что планировалось. Это рассчитывалось под конкретных кандидатов. Под того же Бабарико, ледоколом всего этого процесса выступал Тихановский - начинал раскачивать все настроения. Так сложилось, что уже заканчивали работу с кандидатами, которые остались, и получилось намного слабее, чем предполагалось изначально".
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Конечно, есть и люди, которые имеют уже определенное криминальное прошлое. У них уже сформировалась модель противоправного поведения и противоправного сознания, которое по большому счету толкает их к преступным рецидивам. И для них как раз такого рода мероприятия, связанные с общественно-политическими событиями в государстве, с возможностью выплеснусь свою агрессию, являются очень таким серьезным катализатором - выйти на улицу, на площадь".
Следственный комитет в очередной раз призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. Санкции по некоторым статьям за них предусматривают наказание до 15-ти лет лишения свободы. Кроме того, в комитете обратили внимание, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта в городах, являются орудиями преступления. Эти машины будут изыматься у владельцев и признаваться вещественным доказательством.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "Наша следственно-оперативная группа уже завершила осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина. Действия квалифицированы по статье "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций" - это ч.1 ст. 310 УК РБ. Следует отметить, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование любых инструментов для того, чтобы заблокировать нормальную безопасную работу коммуникаций всех видов транспорта, в т.ч. и автомобильного, запрещены законом. Они могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, как в данном случае. Ответственность наступает с 16 лет".
СК уже возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9-го на 10-е августа в Минске и других городах страны. По подозрению в совершении преступлений задержаны свыше 80-ти человек. Большинство их них - молодые люди в возрасте 20-25 лет.
Сергей Рачков, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Массовые беспорядки. Все понимают, что организованы эти массовые беспорядки как извне, так и силами внутри, которые хотели бы изменить государственный строй Республики Беларусь. Нельзя поддаваться на эти провокации. Необходимо помнить о будущем, о том, что у нас мирная спокойная страна. У нас у всех есть дети, которые хотят получить и образование, и жить в цивилизованной современной стране".
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мне здесь больше всего хотелось призвать наших простых граждан не поддаваться на вот эти провокации, если они хотят сегодня обсуждать, если у них есть хоть какие-то вопросы, куча проблем, которые надо обсуждать нашей родной страны - давайте садиться обсуждать. Но ни в коем разе не на улицах, не с оружием в руках, ни с кирпичами, ни с булыжниками. Мы таким образом нашу страну не сохраним. Соответственно и не сохраним будущее наших детей".
Тем временем стало известно, что экс-кандидат в Президенты
Cветлана Тихановская: "Уважаемые граждане Республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".
К благоразумию призывают сейчас практически все. Очевидно, что уже случилось то, о приготовлении чего на протяжении многих месяцев предупреждали и многие журналисты, и эксперты, и государство, разглядевшие в риторике и действиях некоторых альтернативных команд все признаки подготовки к Майдану. Это уже далеко не мирные акции, и возглавляют их отнюдь не те политические силы, которые были на виду во время выборов. Они, как и прогнозировалось, ушли в сторону. На авансцену вышли управляемые из-за рубежа радикалы, в отношении которых, нет сомнений, будут применяться самые строгие меры ответственности.
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Уже два дня по вечерам в Беларуси протестующие устраивают массовые беспорядки. Милиция пресекает все попытки провокаторов. Сценарий во всех случаях примерно...
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