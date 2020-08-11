Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Илье Питалеву власти Беларуси запретили въезд в страну на пятилетний срок, сообщил Sputnik журналист.

"Поставили в паспорт красивый штамп. Что ж, большая потеря", – рассказал он.

Питалева задержали в Минске вечером в понедельник 10 августа, когда он собирался на несанкционированную акцию около стелы "Минск – город-герой". Ночь фотокор провел в Первомайском РУВД, а следующий день – в СИЗО в Жодино. Питалева во вторник забрал из СИЗО представитель российского консульства, журналист сразу же отправился в Смоленск.

Фотокор сообщил, что в Минске в отношении него составили протокол об участии в несанкционированной акции.

"У меня сложилось впечатление, что все протоколы были написаны как под копирку, все они были за участие в несанкционированных акциях. Я этот протокол не подписал, потому что не участвовал в акциях", - сообщил Питалев.

Он также рассказал подробности того, как был задержан в центре белорусской столицы.

"Я шел от гостиницы "Беларусь" в сторону гостиницы "Монастырская", и ко мне подошел сотрудник ОМОНа посмотреть, что у меня в рюкзаке. Там они увидели большую камеру", - рассказал Sputnik Питалев.

После этого омоновцы связались по рации с руководством и спросили, что делать. "В итоге я оказался в милицейской машине, меня отвезли в Первомайский отдел. Там я переночевал и утром автозаком был отправлен в изолятор временного содержания в Жодино", - сказал фотожурналист.

Питалев рассказал: он рад тому, что освобожден из СИЗО, хотя там с ним обращались корректно.

"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций – кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", – рассказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, после президентских выборов в Беларуси был задержан ряд российских журналистов. Большинство из них отпустили, некоторым запретили въезд в республику.

Выборы президента прошли в стране 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.

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