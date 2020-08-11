﻿ Фотокору "Россия сегодня" Питалеву закрыли въезд в Беларусь на 5 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотокору "Россия сегодня" Питалеву закрыли въезд в Беларусь на 5 лет

13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Илье Питалеву власти Беларуси запретили въезд в страну на пятилетний срок, сообщил Sputnik журналист.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Илья Питалев находится в СИЗО

"Поставили в паспорт красивый штамп. Что ж, большая потеря", – рассказал он.

Питалева задержали в Минске вечером в понедельник 10 августа, когда он собирался на несанкционированную акцию около стелы "Минск – город-герой". Ночь фотокор провел в Первомайском РУВД, а следующий день – в СИЗО в Жодино. Питалева во вторник забрал из СИЗО представитель российского консульства, журналист сразу же отправился в Смоленск.

Фотокор сообщил, что в Минске в отношении него составили протокол об участии в несанкционированной акции. 

"У меня сложилось впечатление, что все протоколы были написаны как под копирку, все они были за участие в несанкционированных акциях. Я этот протокол не подписал, потому что не участвовал в акциях", - сообщил Питалев.

Он также рассказал подробности того, как был задержан в центре белорусской столицы.

"Я шел от гостиницы "Беларусь" в сторону гостиницы "Монастырская", и ко мне подошел сотрудник ОМОНа посмотреть, что у меня в рюкзаке. Там они увидели большую камеру", - рассказал Sputnik Питалев.

После этого омоновцы связались по рации с руководством и спросили, что делать. "В итоге я оказался в милицейской машине, меня отвезли в Первомайский отдел. Там я переночевал и утром автозаком был отправлен в изолятор временного содержания в Жодино", - сказал фотожурналист.

Питалев рассказал: он рад тому, что освобожден из СИЗО, хотя там с ним обращались корректно.

"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций – кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", – рассказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, после президентских выборов в Беларуси был задержан ряд российских журналистов. Большинство из них отпустили, некоторым запретили въезд в республику.

Выборы президента прошли в стране 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питалева во вторник забрал из СИЗО представитель российского консульства, журналист сразу же отправился в Смоленск.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беспорядки в городах Беларуси: по какому сценарию действуют провокаторы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
15.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика