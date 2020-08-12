ГосСМИ сообщили о задержании координаторов протестов в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг - Sputnik. Задержан мужчина, которой может быть причастен к финансированию акций протеста в Минске. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД Беларуси.

По имеющейся информации, мужчина был задержан в Минске в районе торгового центра "Дана Молл".

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - сообщили в МВД.

Отмечается, что задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), а также не раз привлекался к административной ответственности.

В настоящее время ведутся следственные действия.

В агентстве также сообщают о задержании координаторов массовых беспорядков, один из которых руководил действиями соратников из гостиницы.

Уточняется, что минчанин снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции: он "управлял действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями".

С чего все началось

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По предварительным данным ЦИК , за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за Светлану Тихановскую 10,9%. После выборов в Минске и многих городах Беларуси прошли массовые акции протеста несогласных с результатами.

Первый раз люди вышли на улицы городов в воскресенье после закрытия избирательных участков. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД, в ходе беспорядков в Минске погиб один человек . В Минздраве Беларуси накануне сообщили о более 200 пострадавших , которые находятся на лечении в стационарах с различными травмами, их число могло вырасти в ходе вчерашних протестов.

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