|
ГосСМИ сообщили о задержании координаторов протестов в Минске
13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг - Sputnik. Задержан мужчина, которой может быть причастен к финансированию акций протеста в Минске. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД Беларуси.
По имеющейся информации, мужчина был задержан в Минске в районе торгового центра "Дана Молл".
"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - сообщили в МВД.
Отмечается, что задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), а также не раз привлекался к административной ответственности.
В настоящее время ведутся следственные действия.
В агентстве также сообщают о задержании координаторов массовых беспорядков, один из которых руководил действиями соратников из гостиницы.
Уточняется, что минчанин снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции: он "управлял действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями".
© Sputnik / Виктор Толочко
С чего все началось
Президентские
Первый раз люди вышли на улицы городов в воскресенье после закрытия избирательных участков. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих
По данным МВД, в ходе беспорядков в Минске
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается и о задержании координаторов массовых беспорядков, один из которых руководил действиями соратников из гостиницы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)