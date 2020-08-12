Происшествия на дорогах в Лидском районе: лобовое столкновение иномарок и наезд на пешехода

Источник материала: Вороновская газета

Вечером в минувшую субботу на подъезде к деревне Минойты произошло лобовое столкновение двух иномарок.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд», житель Лидского района 1986 г. р., выехал на полосу встречного движения, намереваясь обогнать грузовик, и не заметил движущийся навстречу автомобиль «Ситроен»,«Лідская газета».

В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Водителя «Форда» зажало в салоне, его деблокировали сотрудники МЧС.





А пешеходный переход был рядом…

На улице Железнодорожной внедорожник сбил пешехода.

Наезд произошел в понедельник около 17 часов. Как сообщает ГАИ, 68-летний житель Лиды, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги мужчину. Предположительно, пешеход шел не по пешеходному переходу, а близи него.

В результате наезда житель Лидского района 1965 г. р. получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция устанавливает возможных очевидцев данных происшествий и просит их позвонить по тел. 102.