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Происшествия на дорогах в Лидском районе: лобовое столкновение иномарок и наезд на пешехода
12.08.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вечером в минувшую субботу на подъезде к деревне Минойты произошло лобовое столкновение двух иномарок.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд», житель Лидского района 1986 г. р., выехал на полосу встречного движения, намереваясь обогнать грузовик, и не заметил движущийся навстречу автомобиль «Ситроен»,
В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Водителя «Форда» зажало в салоне, его деблокировали сотрудники МЧС.
А пешеходный переход был рядом…
На улице Железнодорожной внедорожник сбил пешехода.
Наезд произошел в понедельник около 17 часов. Как сообщает ГАИ, 68-летний житель Лиды, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», совершил
В результате наезда житель Лидского района 1965 г. р. получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Госавтоинспекция устанавливает возможных очевидцев данных происшествий и просит их позвонить по тел. 102.
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Вечером в минувшую субботу на подъезде к деревне Минойты произошло лобовое столкновение двух иномарок. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд»,...
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