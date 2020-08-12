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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на чрезвычайной видеоконференции
13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, сообщили в министерстве иностранных дел Польши.
"В ответ на призыв Польши в ближайшую пятницу состоится чрезвычайная видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, посвященная ситуации в Беларуси", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.
Также, по данным МИД, на конференции будут обсуждаться вопросы, которые касаются "Турции, Венесуэлы и событий в Ливане".
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В ведомстве подчеркнули, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде.
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