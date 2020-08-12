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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на чрезвычайной видеоконференции

13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, сообщили в министерстве иностранных дел Польши.

© CC0 / Pexels
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"В ответ на призыв Польши в ближайшую пятницу состоится чрезвычайная видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, посвященная ситуации в Беларуси", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

Также, по данным МИД, на конференции будут обсуждаться вопросы, которые касаются "Турции, Венесуэлы и событий в Ливане".

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что эта страна намерена поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета Безопасности ООН. А сенатор США Крис Мерфи призвал Белый дом отозвать кандидатуру на должность посла в Беларуси – по его мнению, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с официальным Минском. Посол должна была приехать в Минск уже этим летом.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результата в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжаются уже третий вечер. Милиция применяла против протестующих слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. По данным МВД, за первые два дня протестов по всей стране были задержаны около 5 тысяч человек.

В МИД Беларуси накануне заявили, что готовы предоставить западным партнерам конкретные факты о подоплеке событий, которые в эти дни происходят в стране.

В ведомстве подчеркнули, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде.

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Теги: Минск
 
 
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