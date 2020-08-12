ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси

12.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах БеларусиМинск август" width="560" height="313" />

За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси. Среди них — Минск, Барановичи, Жодино, сообщили БЕЛТА правоохранительные органы. Правоохранители называют это хорошо спланированной акцией.

В ночь на 12 августа в минской Серебрянке несколько сотен человек устроили беспорядки. Они перегораживали дороги, использовали коктейли Молотова. Группы людей оказывали сопротивление ОМОНу. В правоохранителей запускали фейерверки. По предварительным данным, на проспекте Рокоссовского протестующие разбили милицейский автобус. На улице Плеханова был подожжен торговый киоск.

Как сообщалось, в Барановичах зафиксированы попытки поджечь торговые киоски. На Брестчине задержаны мужчины, перевозившие самодельные дымовые шашки и наполненные надувные шарики, а в центре Бресте задержаны двое 17-летних подростков с дымовыми шашками, петардами и касками.

Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков

Фото и видео с сайта БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Торговые киоски пытались поджечь в Барановичах
Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске »
Новости дня
Новости ЧП
 
Происшествия на дорогах в Лидском районе: лобовое столкновение иномарок и наезд на пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика