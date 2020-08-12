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За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси
12.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси. Среди них — Минск, Барановичи, Жодино, сообщили
В ночь на 12 августа в минской Серебрянке несколько сотен человек устроили беспорядки. Они перегораживали дороги, использовали коктейли Молотова. Группы людей оказывали сопротивление ОМОНу. В правоохранителей запускали фейерверки. По предварительным данным, на проспекте Рокоссовского протестующие разбили милицейский автобус. На улице Плеханова был подожжен торговый киоск.
Как сообщалось, в Барановичах
Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков
Фото и видео с сайта БелТА
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