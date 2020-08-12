Протесты в Витебске: что происходит в ИВС

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 12 авг – Sputnik. Задержания жителей Витебска шли в областном центре в течение трех дней, причем если в первый день на массовые акции в центре города вышло около двухсот человек, то затем количество протестующих значительно сократилось. Корреспондент Sputnik побывал в Витебском изоляторе временного содержания и выяснил, кого задерживают силовики и что потом происходит с попавшими в автозак горожанами.

Нельзя фотографировать

Попал в ИВС корреспондент не по своей воле: его схватили во время съемки задержаний на второй день протестов. Журналист фотографировал человека, который также снимал арест другого витеблянина. Сразу стоит отметить, что силовики задерживали без лишней жестокости, лишь крепко держали под руки, когда вели в автозак.

В машине к моменту задержания уже находились три человека: женщина и двое арестованных ранее мужчин. Корреспондента посадили в четырехместное отделение к заранее схваченным мужчинам.

Как рассказали соседи по боксу, они не планировали участвовать в акциях. Первый задержанный вышел на площадь Победы в половину восьмого вечера, поскольку ждал карету скорой помощи. По его словам, в соседнем дворе пожилой женщине стало плохо, и они с другом дежурили около бабушки в течение получаса, попутно пытаясь вызвать медиков.

"Я пошел на площадь в надежде, что увижу скорую и быстрее покажу им дорогу, ну или "словлю" проезжающую мимо скорую помощь. Вот меня и повязали, когда я стоял около дороги", – сообщил корреспонденту один из задержанных.

Второй подчеркнул, что шел мимо и просто остановился, чтобы снять задержание первого.

В автозаке, или долгая дорога

Когда задержанных заводят в автозак, то просят сдать сумки и телефоны. Машина сразу не едет в ИВС, а собирает по городу еще попавшихся в руки милиционерам. Силовики стараются полностью забить автозак людьми и только после этого едут их выгружать. В среднем поездка до конечного пункта назначения может занять около часа. Звонить в машине не дают.

Стоит отметить, что в автозаках нет окон, это сплошная металлическая коробка с небольшими вентиляционными отверстиями в потолке. Если на улице жарко, милиционеры открывают люки в крыше - их два, но это лишь немного спасает от духоты.

© Sputnik / Павел Вур У ИВС собрались родственники задержанных

В дороге милиционеры ведут себя достаточно корректно, хотя лишний раз на вопросы стараются не отвечать. При необходимости могут вызвать задержанным врача. Корреспондент лично наблюдал, как одного из задержанных по прибытии в ИВС отвели к доктору, поскольку тот жаловался на высокое давление. Происходит это на всех сменах и делают ли так все конвоиры – неизвестно.

Не РОВД

Обычно задержанных на различных митингах везут в РОВД того района, где их схватили, но сейчас почему-то отправляют сразу в ИВС. Это может смутить знающих людей, ведь в изолятор временного содержания привозят отбывать арест, либо посидеть до заседания суда, либо перед отправкой в СИЗО.

Как пояснили конвоиры, сейчас беседуют с задержанными именно в ИВС, а не в РОВД.

"С вас возьмут объяснение и отпустят", – успокоили людей силовики.

После приезда в изолятор пришлось ждать свою очередь еще около 20 минут. За это время нескольких задержанных сводили в биотуалет, расположенный на улице.

Когда подошла очередь, из автозака начали выпускать по одному, при этом возвращали сумки и телефоны. На входе в здание изолятора временного содержания сидели двое милиционеров, которые записывали данные задержанных, после чего их отправляли в так называемый отстойник, комнату, где уже собралось около 30 человек, ожидавших своей участи. Около дверей стоял милиционер в маске, который обрабатывал всем вошедшим руки антисептиком. Кроме того, здесь задержанным разрешалось позвонить родным, но долго разговаривать не советовали.

Стены в отстойнике с двух сторон украшал пейзаж с березками. В помещении посадили вместе мужчин и женщин. В основном среди собравшихся были молодые люди, причем некоторым не исполнилось 18 лет.

"Мы просто сидели на лавочке через дорогу от площади Победы, остановился автобус – к нам подбежали милиционеры и задержали", – рассказали корреспонденту трое субтильных парней на вид которым было лет по 15.

В это время в отстойник завели слегка поддатого мужчину, который объяснял милиционерам, что ему 65 лет и он на днях собирается женить сына, и вообще он шел мимо. Следом вошел и сын.

Рядом с корреспондентом сидела компания из двух девушек и парня. Как сообщили девушки, они вместе праздновали день рождения молодого человека, и им было вообще не до акций. При этом собеседницы весело подчеркнули, что на них уже составлен протокол об участии в массовых мероприятиях, но они не уходят, поскольку ждут своего друга.

Беседа

В итоге вызвали и корреспондента. Его завели в комнату, где сидели четыре милиционера – все офицеры, которые разговаривали с задержанными. И если около одного стола плакала женщина, то возле второго силовик и задержанный довольно вежливо пытались друг друга убедить в своей правоте. Милиционер объяснял, почему режим действующей власти хорош, а задержанный парировал его аргументы.

С корреспондентом также приступили к беседе. Капитан попробовал объяснить, что сотрудники прессы должны себя обозначать всеми возможными способами, в том числе и жилетами, чтобы в дальнейшем не было подобных эксцессов. Замечание о том, что корреспондент показал сотрудникам милиции пресс-карту и остальные необходимые документы, собеседник не услышал.

Затем корреспондента отвели в кабинет начальника, где за столом сидел сотрудник милиции в медицинской маске (единственный из всех). Новый сотрудник поинтересовался, для чего корреспондент фотографировал задержание, и, услышав, что акции необходимо освещать, предложил посадить корреспондента в спецприемник, чтобы тому было что "освещать".

Затем пришел его начальник и приказал отпустить журналиста, предварительно составив бумагу, в которой сотрудник СМИ обязался вести себя законопослушно. Как объяснил милиционер, в следующий раз корреспондента не отпустят.

Около ИВС некоторых задержанных ждали родственники.

"У нас задержали знакомого, который вчера приехал погостить из Питера и гулял по улице. Теперь стоим всей семьей, ждем, пока отпустят", – сообщил один из собравшихся.

Вместе с корреспондентом из ИВС отпустили мужчину лет сорока, которого периодически можно встретить в подземных переходах города, играющим на гитаре. У музыканта в руках было несколько книг.

"Встретил знакомого, мы с ним поговорили о Кришне, потом разошлись. Около площади присел отдохнуть, смотрю – милиция бегает, стало интересно – в итоге задержали", – отметил собеседник.

Корреспондент Sputnik описал то, что видел своими глазами, и не утверждает, что таким образом поступали все сотрудники силовых ведомств, которые работали в Витебске во время акций протеста.

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