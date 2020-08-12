Истории пострадавших в протестах из минских больниц

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минчанин Вячеслав обратился за помощью в больницу №6 Минска. У него диагностировали множественные гематомы и перелом кисти. Накануне вечером, 10 августа, он принимал участие в несанкционированной акции возле станции метро "Грушевка".

Минчанин Виталий находится на лечении в Больнице скорой медицинской помощи. У него серьезная травма плеча – потребовалась операция. Вечером 9 августа он был возле станции метро "Пушкинская".

Корреспонденты Sputnik узнали, с какими травмами поступают в больницы участники акций протеста и случайно оказавшиеся в районе выступлений люди.

История первая. Вячеслав

Двести человек находятся сейчас в минских больницах, один погиб. Таковы данные Минздрава за два дня, в течение которых проходят протестные акции.

"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций", – рассказали подробности в Министерстве здравоохранения.

Вечером во вторник в больнице №6 спокойно. Раненые участники протеста уже успели получить помощь.

© Sputnik Большинство пострадавших участников протестов везут в БСМП Минска

25-летний Вячеслав вчера был задержан сотрудниками ОМОН возле станции метро "Грушевка". Момент его задержания сотрудниками правоохранительных органов попал на видео, которое сняли очевидцы, а затем передали СМИ. Он показывает его нам:

"Это я. Сейчас меня начнут избивать, и я потеряю сознание". На кадрах видно, как два сотрудника ОМОН несут парня за руки в автозак. Мы не можем утверждать, находится на видео Вячеслав или нет, но задержание выглядит жестким.

Вячеслав приехал в больницу вместе с друзьями, чтобы сделать снимки повреждений. Говорит, что у него сильно болит голова. Визуально у него сломана кисть руки – она в гипсе. Также он показывает плечо, на котором фиолетовым пятном растекается гематома.

© Sputnik Все пострадавшие отмечают, что врачи в эти дни хоть и нервничают, но работают с полной отдачей

В документах, которые выдали ему медики, говорится, что у него закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, перелом кости правой кисти, ушибы головы и грудной клетки, гематомы области плеч и правого коленного сустава…

Парень рассказывает, что вечером 10 августа он вместе с друзьями пошел на акцию протеста. Собрались возле станции метро "Грушевка". В какой-то момент подъехал автобус, из которого выскочили сотрудники ОМОНа. Потом, говорит Вячеслав, его повалили на землю.

"Били ногами и дубинками. Еще смеялись, пинали. Как не с людьми обращались", – говорят собеседники Sputnik.

Друзьям Вячеслава повезло обойтись без травм. Они признаются, что успели убежать.

© Sputnik Друзья Вячеслава отделались испугом - травм у них нет

"13 девушек было и 47 пацанов. Девушек не трогали. Пацанов ставили на колени, нога за ногу, руки за спину и лицом в пол. Параллельно, пока поднимали, тоже избивали. И когда мы ехали в автобусе, тоже избивали. Спрашивали: "Чего вам не хватает, зачем вы вышли, что вам не нравится?" – рассказал Вячеслав.

По словам собеседников, всех задержанных привезли в Московское РУВД, где они провели ночь. Сотрудники милиции, рассказывает Вячеслав, уже обращались мягче: предлагали стулья и воду.

Парень добавляет, что при задержании освидетельствование показало, что он был трезв. Он намерен подавать жалобы.

История вторая. Виталий

В больнице скорой медицинской помощи находится еще один пострадавший. Он представляется Виталием. Говорит, что глубоко семейный человек. На несанкционированную акцию Виталий пошел вечером 9 августа. Находились возле "Пушкинской".

"Повернулся спиной и почувствовал, что рука отнимается. Потом очень много крови появилось. Подбежали девочки, ребята. У кого машины были, аптечки достали", – вспоминает минчанин.

© Sputnik Так выглядит плечо Виталия после ранения

Он указывает на область плеча, которая скрыта за бинтами. Скорую помощь, продолжает мужчина, в тот вечер вызвать не удалось. Тогда очевидцы направились за помощью к сотрудникам ОМОН.

"ОМОН себя достойно повел. Меня отвели в карету скорой, потом в больницу – сделали операцию. Где-то, наверное, шесть на шесть сантиметров трицепса вырвано. И ребра (травмированы – Sputnik)", – признается Виталий.

Врачи сообщили пациенту, что было огнестрельное ранение. Но кто мог стрелять, Виталий не видел. Он помнит только то, что в тот вечер возле "Пушкинской" было порядка 400 горожан. Стоял один автозак.

"Там особо не было каких-то мероприятий. Люди просто шли – шли на стелу. Просто перегородили, начались хлопки, люди начали бежать. Звон в ушах довольно сильный", – продолжает минчанин.

Вместе с Виталием в палате находится еще один пострадавший, его доставили также 9 августа. По словам собеседника, у парня "под кожей резиновые штуки". Он предполагает, что в больнице есть еще пациенты, которых привезли после акций.

"Чувствую себя бодро. Врач сказал, что заживает все… Врачи заметно нервничают тоже. В помощи не отказывают. Очень поддерживают, вообще молодцы", – замечает мужчина.

Читайте также:

ГосСМИ сообщили о задержании координаторов протеестов в Минск

День третий: акции протеста переместились в микрорайоны Минска