|
Истории пострадавших в протестах из минских больниц
13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минчанин Вячеслав обратился за помощью в больницу №6 Минска. У него диагностировали множественные гематомы и перелом кисти. Накануне вечером, 10 августа, он принимал участие в несанкционированной акции возле станции метро "Грушевка".
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Минчанин Виталий находится на лечении в Больнице скорой медицинской помощи. У него серьезная травма плеча – потребовалась операция. Вечером 9 августа он был возле станции метро "Пушкинская".
Корреспонденты Sputnik узнали, с какими травмами поступают в больницы участники акций протеста и случайно оказавшиеся в районе выступлений люди.
История первая. Вячеслав
Двести человек находятся сейчас в минских больницах, один погиб. Таковы данные Минздрава за два дня, в течение которых проходят протестные акции.
"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций", – рассказали подробности в Министерстве здравоохранения.
Вечером во вторник в больнице №6 спокойно. Раненые участники протеста уже успели получить помощь.
© Sputnik
Большинство пострадавших участников протестов везут в БСМП Минска
25-летний Вячеслав вчера был задержан сотрудниками ОМОН возле станции метро "Грушевка". Момент его задержания сотрудниками правоохранительных органов попал на видео, которое сняли очевидцы, а затем передали СМИ. Он показывает его нам:
"Это я. Сейчас меня начнут избивать, и я потеряю сознание". На кадрах видно, как два сотрудника ОМОН несут парня за руки в автозак. Мы не можем утверждать, находится на видео Вячеслав или нет, но задержание выглядит жестким.
Вячеслав приехал в больницу вместе с друзьями, чтобы сделать снимки повреждений. Говорит, что у него сильно болит голова. Визуально у него сломана кисть руки – она в гипсе. Также он показывает плечо, на котором фиолетовым пятном растекается гематома.
© Sputnik
Все пострадавшие отмечают, что врачи в эти дни хоть и нервничают, но работают с полной отдачей
В документах, которые выдали ему медики, говорится, что у него закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, перелом кости правой кисти, ушибы головы и грудной клетки, гематомы области плеч и правого коленного сустава…
Парень рассказывает, что вечером 10 августа он вместе с друзьями пошел на акцию протеста. Собрались возле станции метро "Грушевка". В какой-то момент подъехал автобус, из которого выскочили сотрудники ОМОНа. Потом, говорит Вячеслав, его повалили на землю.
"Били ногами и дубинками. Еще смеялись, пинали. Как не с людьми обращались", – говорят собеседники Sputnik.
Друзьям Вячеслава повезло обойтись без травм. Они признаются, что успели убежать.
© Sputnik
Друзья Вячеслава отделались испугом - травм у них нет
"13 девушек было и 47 пацанов. Девушек не трогали. Пацанов ставили на колени, нога за ногу, руки за спину и лицом в пол. Параллельно, пока поднимали, тоже избивали. И когда мы ехали в автобусе, тоже избивали. Спрашивали: "Чего вам не хватает, зачем вы вышли, что вам не нравится?" – рассказал Вячеслав.
По словам собеседников, всех задержанных привезли в Московское РУВД, где они провели ночь. Сотрудники милиции, рассказывает Вячеслав, уже обращались мягче: предлагали стулья и воду.
Парень добавляет, что при задержании освидетельствование показало, что он был трезв. Он намерен подавать жалобы.
История вторая. Виталий
В больнице скорой медицинской помощи находится еще один пострадавший. Он представляется Виталием. Говорит, что глубоко семейный человек. На несанкционированную акцию Виталий пошел вечером 9 августа. Находились возле "Пушкинской".
"Повернулся спиной и почувствовал, что рука отнимается. Потом очень много крови появилось. Подбежали девочки, ребята. У кого машины были, аптечки достали", – вспоминает минчанин.
© Sputnik
Так выглядит плечо Виталия после ранения
Он указывает на область плеча, которая скрыта за бинтами. Скорую помощь, продолжает мужчина, в тот вечер вызвать не удалось. Тогда очевидцы направились за помощью к сотрудникам ОМОН.
"ОМОН себя достойно повел. Меня отвели в карету скорой, потом в больницу – сделали операцию. Где-то, наверное, шесть на шесть сантиметров трицепса вырвано. И ребра (травмированы – Sputnik)", – признается Виталий.
Врачи сообщили пациенту, что было огнестрельное ранение. Но кто мог стрелять, Виталий не видел. Он помнит только то, что в тот вечер возле "Пушкинской" было порядка 400 горожан. Стоял один автозак.
"Там особо не было каких-то мероприятий. Люди просто шли – шли на стелу. Просто перегородили, начались хлопки, люди начали бежать. Звон в ушах довольно сильный", – продолжает минчанин.
Вместе с Виталием в палате находится еще один пострадавший, его доставили также 9 августа. По словам собеседника, у парня "под кожей резиновые штуки". Он предполагает, что в больнице есть еще пациенты, которых привезли после акций.
"Чувствую себя бодро. Врач сказал, что заживает все… Врачи заметно нервничают тоже. В помощи не отказывают. Очень поддерживают, вообще молодцы", – замечает мужчина.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Вячеслав потерял сознание во время избиения, а Виталию пришлось удалить часть трицепса – пострадавшие во время акций протестов в Минске рассказали свои...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)