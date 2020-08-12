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Торговые киоски пытались поджечь в Барановичах
12.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Барановичах во время оперативно-разыскных мероприятий изъят автомобиль «Ауди А6». В салоне обнаружено два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, закупоренная тряпкой стеклянная бутылка с неустановленной химической жидкостью (коктейль Молотова), пустые стеклянные бутылки, тряпки, пропитанные горючим. В отношении хозяина автомобиля возбуждено уголовное дело, передает
Фото с сайта БелТА
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