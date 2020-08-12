Торговые киоски пытались поджечь в Барановичах

Источник материала: Полесская правда



В Барановичах зафиксированы попытки поджечь торговые киоски, в городе обнаружили машину с пустыми бутылками и уже готовым коктейлем Молотова.

В Барановичах во время оперативно-разыскных мероприятий изъят автомобиль «Ауди А6». В салоне обнаружено два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, закупоренная тряпкой стеклянная бутылка с неустановленной химической жидкостью (коктейль Молотова), пустые стеклянные бутылки, тряпки, пропитанные горючим. В отношении хозяина автомобиля возбуждено уголовное дело, передает БелТА.

Фото с сайта БелТА