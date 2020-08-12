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Причины серьезной аварии выясняют в Дзержинске
Источник материала: БTВодитель "ситроена" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина повреждена таким образом, что мужчину освобождали спецтехникой спасатели. Водитель получил многочисленные травмы и доставлен в больницу.
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Водитель "ситроена" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина повреждена таким образом, что мужчину освобождали спецтехникой спасатели. Водитель получил...
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