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Причины серьезной аварии выясняют в Дзержинске

12.08.2020 16:42 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Водитель "ситроена" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина повреждена таким образом, что мужчину освобождали спецтехникой спасатели. Водитель получил многочисленные травмы и доставлен в больницу.
 
 
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Водитель "ситроена" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина повреждена таким образом, что мужчину освобождали спецтехникой спасатели. Водитель получил...
 
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