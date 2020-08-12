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Украинца с марихуаной задержали таможенники на границе
13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении гражданина Украины, который пытался ввезти в Беларусь марихуану, сообщили в Гомельской таможне.
Спрятанные в его сумке три свертка с наркотиком обнаружила служебная собака. 48-летний гражданин соседней страны ехал в Беларусь через пункт пропуска "Новая Гута" в качестве пассажира легкового авто.
"Последующий таможенный досмотр подтвердил реакцию собаки – в наплечной сумке мужчины обнаружен полимерный пакет, в котором лежало три бумажных свертка", – сказали в таможне.
Там также уточнили, что впоследствии эксперты подтвердили, что найденное вещество – марихуана общим весом около шести граммов.
Гомельская таможня возбудила против украинца дело по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.
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Спрятанные в его сумке три свертка с наркотиком обнаружила служебная собака таможенников "Новой Гуты".
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